باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد، برنامجها التدريبي حو

باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد، برنامجها التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة لرصد العنف الموجه ضد المرأة في الانتخابات، وفق ما أعلنته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت، حيث يهدف البرنامج إلى رصد عينات ونماذج من العنف والجرائم الإلكترونية، الموجهة ضد المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي

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