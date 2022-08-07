صور | الدبيبة بحضور وليد اللافي يجتمع مع بعض عمداء بلديات الأمازيغ ” #نالوت و #ز

صور | الدبيبة بحضور وليد اللافي يجتمع مع بعض عمداء بلديات الأمازيغ ” #نالوت و #زوارة و #جادو و #يفرن و #الرحيبات و #القلعة و #وازن “، لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلديات الجبل الذين أكدوا بان كافة البلديات ترفض الحروب وتدعم حكومة “الوحدة الوطنية” في اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. (اعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد