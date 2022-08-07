مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح: – منظمة الصّحة العالمية أعلنت أ

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح:

– منظمة الصّحة العالمية أعلنت أنّ فيروس “جدري القرود” خطير عالميا.

– الصحة العالمية صنّفت بلدان العالم إلى 4 مراحل وبائية، وليبيا صنفت ضمن المرحلة الأولى.

– المرحلة الأولى هي البلدان المحتمل تسجيلها لفيروس جدري القرود ويلزمها اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية.

– المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع كامل جاهزيته بتدريب فرق الرصد والتقصي استجابة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

– تم الاشتباه في 5 حالات مصابة بالفيروس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابتها به، واتفقنا مبدئيا على إيواء الحالات المصابة في أقسام السارية بالمستشفيات في حال سجلت إصابات بالفيروس.

– دور مركز مكافحة الأمراض يقتصر فقط على تشخيص الحالة معمليا أما تقديم الخدمات العلاجية فهي من اختصاص وزارة الصحة .

#ليبيا_24

2022-08-07 20:48:07

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