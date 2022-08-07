مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح: – منظمة الصّحة العالمية أعلنت أ

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح:
– منظمة الصّحة العالمية أعلنت أنّ فيروس “جدري القرود” خطير عالميا.
– الصحة العالمية صنّفت بلدان العالم إلى 4 مراحل وبائية، وليبيا صنفت ضمن المرحلة الأولى.
– المرحلة الأولى هي البلدان المحتمل تسجيلها لفيروس جدري القرود ويلزمها اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية.
– المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع كامل جاهزيته بتدريب فرق الرصد والتقصي استجابة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
– تم الاشتباه في 5 حالات مصابة بالفيروس وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين عدم إصابتها به، واتفقنا مبدئيا على إيواء الحالات المصابة في أقسام السارية بالمستشفيات في حال سجلت إصابات بالفيروس.
– دور مركز مكافحة الأمراض يقتصر فقط على تشخيص الحالة معمليا أما تقديم الخدمات العلاجية فهي من اختصاص وزارة الصحة .
#ليبيا_24
2022-08-07 20:48:07
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