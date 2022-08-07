شاهد|| الفعاليات السياسية والاجتماعية المجتمعة في #فزان تعلن في بيان مرئي، انطلا

شاهد|| الفعاليات السياسية والاجتماعية المجتمعة في #فزان تعلن في بيان مرئي، انطلاق مشروع حوار سياسي وعسكري واقتصادي لكل الأطراف السياسية شرقًا وغربًا من فزان.

البيان: نعلن عن مشروع وطني متكامل لفزان ينشلها من حالة التهميش والواقع المؤلم ضد مصادرة حقها السياسي.

البيان: الواقع السياسي المتأزم يُنذر بالتشظى وتلاشي معالم الدولة القائمة التي ضاعت سيادتها وهيبتها ولا سلطان لأحد عليها.

البيان: آن الأوان لفزان أن تعلن قرارها السياسي الحر بعيدًا عن مصادرة حق أبناء فزان في تقرير مصيرهم وإثبات حقهم وممارسة حقوقهم والانتفاض في وجه الظلم والتهميش المتعمد.

البيان: ندعو أبناء فزان إلى وحدة الصف لتفويت الفرصة على أجندات التغييب والتهميش والمساومة السياسية وأن تنأى بفزان بعيدًا عن الصراعات والاحتراب.

البيان: لن نسمح أن تكون فزان ورقة مساومة سياسية ونرفض أن تكون أرض فزان موطنًا وساحة لصراع عسكري لأي طرف من أطراف الصراع القائم.

البيان: رغم المآسي والتهميش إلا أننا مع انتفاضة فزان لانتزاع حقوقها ولا عذر اليوم للإقدام بعمل لاسترداد حقوقنا المسلوبة. #السبق

2022-08-07 21:12:07

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