أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تنفيذ وتركيب محطة زناتة الجديدة 11.4. و

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تنفيذ وتركيب محطة زناتة الجديدة 11.4. وقالت الشركة إن تنفيذ المحطة جاء تحت متابعة وإشراف إدارة متابعة مشروعات طرابلس، وأوضحت أن هذه المحطة ستسهم في تحسين أداء الشبكة ومعالجة الاختناقات بالمنطقة

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