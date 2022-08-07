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أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تنفيذ وتركيب محطة زناتة الجديدة 11.4. و

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تنفيذ وتركيب محطة زناتة الجديدة 11.4. وقالت الشركة إن تنفيذ المحطة جاء تحت متابعة وإشراف إدارة متابعة مشروعات طرابلس، وأوضحت أن هذه المحطة ستسهم في تحسين أداء الشبكة ومعالجة الاختناقات بالمنطقة
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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