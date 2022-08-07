عاجل.. مصادرنا تكشف معلومات بخصوص أحمد #العشيبي عراب صفقة المؤسسة #الوطنية_للنف

#عاجل.. مصادرنا تكشف معلومات بخصوص أحمد #العشيبي عراب صفقة المؤسسة #الوطنية_للنفط بين #حفتر و #الدبيبة والذي ذكره تقرير موقع #أفريكا_انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي.

– الموقع الفرنسي ذكر أن أحمد العشيبي كان حاضرًا إلى جانب #صدام_حفتر في مفاوضاته مع عادل #جمعة وأحمد #الشركسي صهر الدبيبة.

– أحمد العشيبي هو رجل الظل في عمليات غسيل الأموال الخاصة بصدام حفتر وهو ممول شركة #الفاغنر الروسية في #ليبيا والمسؤول المالي الحقيقي لقوات #الكرامة.

– العشيبي هو أخطر شخصية حاول صدام حفتر إخفاءها عن الأنظار حتى جاءت صفقة مؤسسة النفط.

– ظهر اسم العشيبي لأول مرة متداولا لدى المخابرات الفرنسية في تلك الصفقة.

– العشيبي هو الصندوق المالي الأسود لأبناء حفتر وهو الذي يدير كل الأعمال المالية لصدام من الشركات والعقارات وتحويل الأموال والحسابات.

– العشيبي يمتلك مهارة استثنائية في التحويلات المالية وإقفال الملفات وهو “مهرب عملة” محترف.

– العشيبي يتحصل على نسبة 10% في المبالغ الكبرى التي تدخل حسابات صدام في بنوك الدول العربية والغربية.

– العشيبي يتولى مدفوعات صدام في الداخل والخارج بالإضافة إلى مصاريفه إدارته.

-العشيبي هو مهندس ورسام سياسات السيطرة على مصرف التجارة والتنمية الذي تمت السيطرة عليه حاليا بشكل نافذ.

– العشيبي كان في الأيام الماضية في باريس ومنها سافر إلى #كندا دون معرفة الأسباب.

– العشيبي كان يواجه قبل 2011 قضية اختلاس بمبلغ نصف مليون عن طريق 3 موظفين في #مصرف_التجارة_والتنمية.

– العشيبي يمتلك عشرات الشركات منها؛ الجسور والعماد والمورد والسهول الخضراء. #السبق





2022-08-07 21:39:45

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