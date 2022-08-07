عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي: – تعيين مبعوث أمر بالغ الصعوبة، نتيجة ل

عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:
– تعيين مبعوث أمر بالغ الصعوبة، نتيجة للصراع الدولي الحاصل، ومحاولة بعض الدول استخدام ليبيا كورقة لتحقيق مصالح في ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم.
– استبعد المضي قدمًا في تسمية المبعوث في الوقت القريب.
– عدم تسمية المبعوث الأممي الجديد يسمح للأطراف المحلية التحرر من الرقابة الدولية وتغيير المعادلة على الأرض.
– الوضع الراهن يسمح لسفراء الدول الأجنبية، التدخل بشكل أكثر سفوراً في الأوضاع الداخلية.
– هناك تحركات العديد من السفراء في ظل غياب الرأي الدولي الموحد وعلى رأسهم “السفيرة الانجليزية” لدعم طرف محدد.
– غياب المبعوث الأممي وتعقد المشهد في تايوان، إضافة إلى الأزمة في أوكرانيا، يؤدي إلى المزيد من الفوضى السياسية والمالية على الأرض.
#ليبيا_24
2022-08-07 22:18:10
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