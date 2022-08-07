عضو مجلس #النواب عبد السلام #نصية: ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية يؤكد تعدد الصعوبات أمام اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا، خاصة عدم التوافق في #مجلس_الأمن والذي ظهر بصورة كبيرة منذ العام 2019.

– الأمين العام للأمم المتحدة استحدث وظيفة مستشار خاص، وكلف بها ستيفاني #ويليامز في الفترة الماضية، لملء الفراغ.

– رغم صعوبة المهمة إلا أنها ليست مستحيلة، خاصة في حال تغليب المصالح الخاصة بالدول المعنية.

– عملية اختيار المبعوث الجديد تشكل حلقة مهمة، إما في العودة للوراء بالمشهد أو الانتقال خطوة للأمام والبناء على ما توصلت إليه الأطراف الداخلية.

– عدم إنجاز الخطوة يطلق العنان لبعض الدول للتدخل بشكل أكبر، فيما تواجهها مواقف مضادة من دول أخرى، ما يبقي على القضية الليبية رهينة للصراعات بين الدول. #السبق

2022-08-07 22:49:07

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