قزيط: البحث عن مخرج سياسي للأزمة أفضل بكثير من اللّجو البنادق

عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط:

– البحث عن مخرج سياسي للأزمة أفضل بكثير من اللّجوء إلى البنادق.

– طرابلس على خزّان بارود ومن غير المستبعد انطلاق شرارة اللّهب في أيّ لحظة.

– الظّروف غير جاهزة لإنتاج حكومة ثالثة، وأيّ جهود لحل الأزمة السياسية هي مباركة.

– يجب أن تكون جهود تلك الأطراف لإيجاد أي حلّ يقبل به الجميع وليس لضمان مناصب لأنفسهم، وإنجاحها يحتاج إلى تظافر مجموعة من الأطراف أوّلها مجلسا النواب والدّولة، إضافةً إلى حاملي السّلاح في كافة ربوع البلاد الذين يقع على عاتقهم دور كبير في ذلك.

– استبعد نجاح تشكيل حكومة ثالثة في ظل غياب المبعوث الأممي والصّمت الدّولي كون مَن يدفعون نحو ذلك لتنصيب أنفسهم يعيب ويقدح في جهودهم.

– الرّافع الأهمّ في إنجاح أيّ جهود لإيجاد حلّ سياسي هو المجتمع الدّولي الذي دوره لتيسير الوصول لهذا التوافق، كما أنّ البعثة الأممية بعد رحيل ستيفاني ويليامز باتت مكسورة الجناح.

#ليبيا_24

2022-08-08 01:52:22

1659923542