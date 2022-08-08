#عاجل// مصدر عسكري:
– سيجرى اليوم الإثنين عرض عسكري في الأكاديمية البحرية جنزور الخاضعة للمرتزقة السوريين، تحت إطار الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش.
– تحشيدات طرابلس كلها تأتي ضمن محاولات الدبيبة والمنفي إظهار العاصمة بأنها تمتلك جيشا منظمًا منضبطًا.
– العرض سيكون في مقر ما يسمى بـ”اللواء 52 مشاة” بقيادة ” محمود بن رجب” وسيشارك فيه عدد من المرتزقة السوريين والفارين من مدينتي بنغازي ودرنة المشاركين في التنظيمات المتشددة وعدد من المليشيات المسلحة.
#ليبيا_24
2022-08-08 01:49:21
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