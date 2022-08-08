الباحث السياسي محمد قشوط: – صنع الأزمات في جنوب ليبيا هي اختصاص أصيل لجماعة الإ

الباحث السياسي محمد قشوط:

– صنع الأزمات في جنوب ليبيا هي اختصاص أصيل لجماعة الإخوان التي لا زالت تتحرك بسلاسة في أجهزة الدولة التنفيذية.

– الجماعة الإرهابية لا زالت موجودة في بعض المرافق الحساسة في الدولة الليبية ومن خلالها تسعى لزعزعة الاستقرار ونسف مجهودات الجيش بقطع بعض الحاجيات اليومية للمواطن الليبي في جنوبي البلاد.

– الجيش تمكن في وقت قصير من تحسين الوضع الأمني في الجنوب حتى حدود النيجر وتشاد ومالي وأصبح المواطن يتحرك بحرية كاملة بعد سنوات طويلة من سيطرة المعارضة التشادية على أجزاء واسعة منه.

– القيادة العامة للجيش أرسلت قافلة محروقات متعددة التصنيفات لرفع الأزمة عن كاهل الجنوبيين.

– القوات المسلحة تعلم علم اليقين ما يعانيه الجنوب الليبي لهذا اختارت الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة رغم أنه ليس من اختصاصاتها توفير الحاجيات الخدمية، وأنها اختصاصات أصيلة للجهات التنفيذية بالدولة الليبية

#ليبيا_24

2022-08-08 01:47:00

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