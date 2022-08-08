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صور | الرقابة على الاغذية رفقة الحرس البلدي والأمن الداخلي #صبراتة يقفلون مطبخ م

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الرقابة على الاغذية رفقة الحرس البلدي والأمن الداخلي #صبراتة يقفلون مطبخ مستشفى صبراتة التعليمي عقب جولة تفتيشية استهدفت المستشفى، بسبب فقدان المكان للنظافة العامة ووجود مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين. (إعلام الرقابة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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