صور | الرقابة على الاغذية رفقة الحرس البلدي والأمن الداخلي #صبراتة يقفلون مطبخ م

صور | الرقابة على الاغذية رفقة الحرس البلدي والأمن الداخلي #صبراتة يقفلون مطبخ مستشفى صبراتة التعليمي عقب جولة تفتيشية استهدفت المستشفى، بسبب فقدان المكان للنظافة العامة ووجود مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين. (إعلام الرقابة) #ليبيا #المرصد