رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل: #أردوغان هو الطرف القادر على الخروج ب

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل: #أردوغان هو الطرف القادر على الخروج بمبادرة للأزمة الليبية، لا تجد معارضة من جميع الأطراف.

ــ مندوب من المخابرات الأمريكية، زار #تركيا، وكلّف أردوغان بضرورة التدخل لحل الأزمة الليبية.

ــ الأطراف الإقليمية والدولية اتفقت على أن أردوغان هو الطرف الأكثر قدرة على حسم المسألة الليبية.

ــ الأتراك أدركوا أنه يجب وقف وضع ليبيا رهينة للإخوان المسلمين، ولأيدلوجيتهم القائمة على العزل والإقصاء والتهميش.

ــ الأمم المتحدة أعلنت إفلاسها رسميًا، بمغادرة ستيفاني #ويليامز لـ #ليبيا، وهي تجر ذيول الخيبة، وتركت البلاد في حالة ازدواج حكومي، مع حالة من التوتر الشديد.

ــ المسألة الليبية، هي جوهر زيارة أردوغان إلى #سوتشي، ولقائه #بوتين، وعلينا مراقبة ما يجري في #اسطنبول، أو #أنقرة، وأنه هل سيتم استدعاء الأطراف الليبية من جديد وعلى عجل، أم ستكون هناك حالة من التهمل والتباطؤ؟.

ــ بوتين هو العقبة الوحيدة، أمام أردوغان فيما يخص الأزمة الليبية، بعدما أصبحت الولايات المتحدة معه، بالإضافة إلى دول الخليج و #مصر.

ــ #الرجمة و #عقيلة صالح، والإخوان المسيطرين على غرب البلاد، في حقيبة أردوغان أيضًا، وبالتالي يستطيع أن يقدم حلاً للأزمة.

ــ عقيلة صالح اتخذ خطوة مجنونة، وقام بتصرف مخبول، بعدم اعترافه بالاتفاقيات التركية، وكان عليه أن يسأل خبراء ليبيين في ترسيم الحدود البحرية، قبل أن يتصرف هذا التصرف المخبول.

ــ وجوب اعتراف عقيلة صالح بالاتفاقية البحرية، هو شرط أساسي للأخلاق السياسية، فأكثر من 2000 ميل بحري مُنحت لليبيا في هذه الاتفاقية، ومن حق ليبيا أن تكون شريكة في هذه الثروة.

ــ على الليبيين التواصل مع تركيا بشأن هذه الثروة، والتمسك بها بكل قوة، خاصة وأن ليبيا خسرت كثيرًا خلال العشرية الأخيرة.

ــ رفض عقيلة صالح للاتفاقية البحرية، موقف “غبي” من سياسي لم يُدرك ماذا يجب أن يفعل حيال هذا الاتفاق. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-08-08 12:08:32

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