نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (08/08/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (08/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط من مساء اليوم تصل سرعته إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الريح شرش بوجه عام ويكون بحري الليلة على ساحل مصراتة وسرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من راس لأنوف الى الجبل الأخضر.

• الريح شرش بوجه عام يتحول الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل درنة وطبرق.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.