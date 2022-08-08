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#عاجل.. شركة #البريقة لتسويق #النفط تعلن أن سبب شح الوقود بمحطات توزيع #الوقود ا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. شركة #البريقة لتسويق #النفط تعلن أن سبب شح الوقود بمحطات توزيع #الوقود الواقعة على خط #سبها #أوباري هو قفل الطريق من بعض الأهالي.
– الوقود متوفر بكميات كافية، في مجمع سبها وتكفي لمدة أسبوعين، ومكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع هي المسؤولة عن إيصال الوقود إلى المحطات، والتي لم تستطع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها.
– نناشد الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله إلى مستحقيه.
– معدل كميات الوقود اليومية الموزعة على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع تصل إلى 800 ألف لتر يوميا. #السبق

2022-08-08 13:48:41

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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