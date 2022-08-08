أشاد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “ريزدون زينينغا”، خلا

أشاد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “ريزدون زينينغا”، خلال لقاء جمعه، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم بطرابلس، بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل انهاء الأزمة في البلاد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

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