رست اليوم الاثنين سفينة الكتب “لوغوس هوب” بميناء بنغازي البحري بعد منعها من الرس

رست اليوم الاثنين سفينة الكتب “لوغوس هوب” بميناء بنغازي البحري بعد منعها من الرسو بمدينة مصراته، ورحّب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” بزيارة السفينة “لوغوس هوب” للبلدية وإقامة معرض الكتاب العائم على متنها في مدينة بنغازي، و”لوجوس هوب” هي سفينة تحمل كتباً ومطبوعات دينية تنصيرية، تحت إشراف شركة منظمة التعبئة، وهي منظمة تنصيرية تعمل على نشر المسيحية في جميع أنحاء العالم.

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