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صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئ

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئيس الهيئة العامة للصحافة وعدد من المسؤولين بالإدارات الإعلامية مستجدات خطة تنظيم العمل الاعلامي وتطويره. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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