صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئ

صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئيس الهيئة العامة للصحافة وعدد من المسؤولين بالإدارات الإعلامية مستجدات خطة تنظيم العمل الاعلامي وتطويره. #ليبيا #المرصد