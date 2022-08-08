صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئ

صور | وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة يبحث مع رئيس الهيئة العامة للصحافة وعدد من المسؤولين بالإدارات الإعلامية مستجدات خطة تنظيم العمل الاعلامي وتطويره. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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