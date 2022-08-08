وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد عون: – تصرفات صنع الله تسب

وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد عون:

– تصرفات صنع الله تسببت في كوارث للمكامن النفطية، التي ربما يستفيق الليبيين مؤخرًا عليها.

– تصرفات صنع الله الفترة الماضية كانت مخالفة للقوانين، وتسببت بمشاكل اقتصادية لا حصر لها.

– تم توجيه مذكرة للنائب العام للتحقيق فيما يخص استرجاع إتاوات الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل صنع الله.

– تم توجيه الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل صنع الله، ولم يتم التحفظ عليها بالمصرف الليبي الخارجي، وتسبب ذلك في ضياع أرباح بقيمة 10.900 مليار دينار.

– هذا الأمر واضح في تقرير مصرف ليبيا المركزي 2021م، وخاطبنا الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية في الدولة الليبية بالخصوص.

– صنع الله لم يتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط، وتعتبر الصلاحيات محددة وواضحة ولا يختلف عليها اثنان عاقلان، وفق قانون النفط 25 لسنة 1955م.

– وافقت منذ فترة على العلاوة الحقلية، ولكن صنع الله لم يستجب لتعليمات وزارة النفط، ولم ينفذ القرار.

– سيتم إحاطة رئيس مجلس الإدارة الجديد، فرحات بن قدارة، وتنفيذ القرار في القريب العاجل مع مرتبات شهر أغسطس

#ليبيا_24

2022-08-08 17:00:03

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