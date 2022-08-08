#عاجل.. مدير #مستشفى_الحروق والتجميل في #طرابلس غيث سأبوجردين: لم نسجل اليوم أي حالات وفاة من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية #بنت_بيّة.

– استقبلنا منذ بداية الحادثة 40 حالة.

– سجلنا 6 حالات وفاة، 4 منهم في غرفة العناية تجاوزت نسبة الحروق لديهم الـ 95 % وحالتان وصلتا متوفيتين.

– 10 حالات غادرت المستشفى بعد تلقى العلاج، ولا زالت تتردد للمراجعة.

– تم نقل 6 حالات للعلاج في #إسبانيا، و4 إلى #تونس، و4 إلى #إيطاليا، و7 حالات نقلوا إلى #تركيا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-08 17:02:15

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