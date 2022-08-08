عضو مجلس #النواب، يوسف #الفرجاني: #ويليامز كانت تحاول ممارسة دورها كمسؤولة أممية بما لا يتعارض وتحقيق أهداف السياسة الأميركية بالبلاد.

ــ هذا الأمر كان ملحوظًا مع عودة ويليامز، للملف الليبي قبل تأجيل #الانتخابات نهاية العام الماضي بأيام قليلة.

ــ الجميع استشعر طوال الفترة السابقة، مدى التنسيق في المواقف والتصريحات بين ويليامز، والمبعوث الأميركي ريتشارد #نورلاند.

ــ #الولايات_المتحدة ستواصل تحكمها في المشهد الليبي، لتأمين تدفق #النفط، والتصدي للوجود الروسي، دون اهتمام حقيقي بتحقيق الاستقرار الداخلي.

ــ #واشنطن وحلفائها الأوروبيين بـ #مجلس_الأمن الدولي، سينجحون في اختيار مبعوث أممي جديد، يدعم التحرك الأميركي في #ليبيا.

ــ الانشغال بالصراع الأوكراني بدّل كثيرًا من المواقف الدولية والإقليمية، وفتح شهية البعض لتوسيع تدخلاته في المشهد الليبي. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-08-08 17:41:56

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