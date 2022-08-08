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أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي استمرار المجلس في التواصل مع الأطراف

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي استمرار المجلس في التواصل مع الأطراف السياسية لاستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، جاء ذلك خلال لقاء له مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا، حيث بحث معه آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وأشاد بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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