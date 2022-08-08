أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و204 حال

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و204 حالات شفاء، فيما لم تُسجّل أيّ حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المركز في بيان الاثنين، إن نسبة الإصابات بلغت أكثر من خمسة وثلاثين في المائة بعد تسلمه 283 عينة من المختبرات التابعة له في عموم البلاد، وأوضح المركز أن الجرعة الرابعة يمكن أن تعطى لكل من مرت أربعة أشهر على أخذه آخر جرعة من اللقاحات المضادة، مشيرا إلى استمرارهم في إعطاء الجرعة الرابعة لمن تزيد أعمارهم على خمسين عاما

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