وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير: – المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ول

وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير:

– المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، فشلا في الاستحواذ على القرار والمشهد الليبي، ولم يستطيعا تنفيذ أي شيء ملموس على الأرض.

– مغادرة ويليامز لمنصبها، وقرب انتهاء مهام نورلاند في ليبيا، لا يعني نهاية المحاولات الأمريكية للاستحواذ على المشهد الليبي.

– واشنطن لا تستسلم بسهولة، ومن الصعب التنبؤ بالأدوات والأشخاص الذين قد تلجأ لتوظيفهم مستقبلاً لتحقيق ذات الهدف.

– الدور الأوروبي لن يستطيع إحداث توازن بين التدخلات الخارجية في المشهد الليبي، فالإيطاليون فاعليتهم الدولية باتت ضعيفة جدًا، والحضور الألماني صار مقتصرًا على تدشين المؤتمرات حول الأزمة، والفرنسيون يحاولون التدخل بالفعل.

-الضعف الأوروبي العام، والذي تعمق مع الصراع الأوكراني، لا ينبئ بأن مساحة التحرك الفرنسي ستكون كبيرة.

#ليبيا_24

2022-08-08 22:45:03

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