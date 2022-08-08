عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:

– أنقرة ستحصل على تفويض نسبي من واشنطن للعب دور الوساطة بين الأطراف المحلية الليبية خلال الفترة المقبلة.

– تركيا قد تقوم بتلك المهمة بما يتلاءم وتحقيق مصالحها أولاً قبل النظر في مصلحة الليبيين.

– واشنطن كانت تحاول إيجاد توازن بين التدخلات الخارجية في ليبيا، والتي تزايدت بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

– يجب عدم تجاهل أدوار دول، رصد الجميع قوة تأثيرها في القرار الليبي بمساراته الدستورية والسياسية والعسكرية، منذ تأجيل الانتخابات حتى الآن.

– الجميع رصد تدخلاً واسعاً من بريطانيا وتركيا، وبعض الدول العربية، وهذا التدخل مرشح للزيادة مع غياب وليامز.

#ليبيا_24

2022-08-08 23:15:03

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