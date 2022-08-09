أعلن جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، تشكيل فريق عمل للتحقق من خلو مادة الدقيق من “برومات البوتاسيوم”.

وقال الجهاز، على موقعه الرسمي، إنه تابع وبكل دقة ما تم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود مادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة بمادة الدقيق ورغيف الخبز مما أثار بلبلة الرأي العام وهلع بين المواطنين”، مؤكداً أنه باشر إجراءات التواصل مع جهات الاختصاص.

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