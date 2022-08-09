الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الث

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الثلاثاء 09–08–2022

ملخص عام:تبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة بدون تغير,مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض

مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الساحل هدا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة, وظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ وتسجل على مناطق الدواخل ما بين (34-37)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا, واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الاخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل على مناطق جالو والجغبوب ما بين (35-37)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26