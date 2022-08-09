الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الث

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الثلاثاء 09–08–2022
ملخص عام:تبقى الرطوبة عالية على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة بدون تغير,مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض
مناطق الشمال الغربي .
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الساحل هدا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة, وظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ وتسجل على مناطق الدواخل ما بين (34-37)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا, واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الاخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل على مناطق جالو والجغبوب ما بين (35-37)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ .
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:58)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26
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