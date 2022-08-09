قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية واسعة رفقة الحرس البلدي وتحت إشراف النيابة العامة استهدفت كامل المخابز بمناطق طرابلس، و وتأتي هذه الجولة بشكل تتبعي لعمل المخابز والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقًا للمواصفات الليبية المعتمدة.
#الحدث_الليبي
قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بجولة تف
قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية واسعة رفقة الحرس البلدي وتحت إشراف النيابة العامة استهدفت كامل المخابز بمناطق طرابلس، و وتأتي هذه الجولة بشكل تتبعي لعمل المخابز والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقًا للمواصفات الليبية المعتمدة.
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