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قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بجولة تف

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية واسعة رفقة الحرس البلدي وتحت إشراف النيابة العامة استهدفت كامل المخابز بمناطق طرابلس، و وتأتي هذه الجولة بشكل تتبعي لعمل المخابز والتأكد من تنفيذهم لتوصيات الرقابة بما يطابق لممارسات التصنيع الجيد للخبز طبقًا للمواصفات الليبية المعتمدة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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