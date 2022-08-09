بالصور.. اجتماع ضم #المنفي، و #الدبيبة، والصديق #الكبير، و خالد #شكشك، وسليمان #الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس #النواب عمر #تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المُكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات #بن_قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة #الوطنية_للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم “154” للعام 2022.

– الاجتماع خصص لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.

– للجنة قامت بتقديم عرض ضوئي يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.

– المجتمعون أكدوا جميعهم ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوْكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته.

– المجتمعون أكدوا على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يوميا. #السبق (بيان)











2022-08-09 15:36:49

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