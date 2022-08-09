صور | المنفي والدبيبة يشاركان في إجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤس

صور | المنفي والدبيبة يشاركان في إجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج. (إعلام الرئاسي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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