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صور | المنفي والدبيبة يشاركان في إجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي والدبيبة يشاركان في إجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج. (إعلام الرئاسي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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