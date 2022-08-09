#عاجل.. مصادرنا: تنافس شرس بين أحمد #معيتيق وفرحات #بن_قدارة للظفر برئاسة حكومة جديدة.

ــ بن قدارة يجري اتصالات هادئة دوليًا ومحليًا لتنصيبه رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من #الدبيبة و #باشاغا.

ــ بن قدارة أعرب لمقربين منه عن طموحه السياسي في قيادة البلاد.

ــ معيتيق قام بزيارة إلى شرق #ليبيا للقاء صدام وبلقاسم #حفتر، لإقناعهما بتنصيبه بدلًا من باشاغا رئيسًا للحكومة.

ــ معيتيق أكد أن علاقته بالتشكيلات المسلحة جيدة، خاصة أنه كان أحد داعميها إبان توليه نائب رئيس المجلس #الرئاسي.

ــ كلتا الشخصيتين قدّمتا للأطراف الأخرى ضمانات على قدرتهما تمكين حكومتيهما من العمل داخل العاصمة #طرابلس.

ــ كلتا الشخصيتين أكدتا للأطراف الأخرى أنهما قادرتان على إجراء الانتخابات العامة في الموعد الذي يتم الإعلان عنه. #السبق

2022-08-09 16:31:29

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