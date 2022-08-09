مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو : – مخزون ال

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو :

– مخزون الطعوم الرئيسية نفد في المدن الكبيرة

– التطعيمات موجودة بعدد قليل جدا في بعض المدن الصغيرة وهو مخزون طرفي وليس مركزيا.

– كان من المفترض أن تتوفر التطعيمات قبل دخول السنة أو بدايتها في يناير أو فبراير.

– قدمنا طلبية لاستيراد التطعيمات المخصصة لعام 2022 منذ أبريل 2021 لوزارة الصحة، وحولت منذ شهرين لمصرف ليبيا المركزي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات فيها بعد.

– التطعيمات كان يفترض أن تتوفر قبل دخول السنة أو بدايتها حيث كان يفترض أن تصل هذه السنة في يناير أو فبراير.

– هذه الطعوم مهمة جدا لمكافحة حوالي 14 مرضا منها الأمراض الخطيرة وشلل الأطفال والحصبة والتهاء الكبد”ب” والسعال الديكي والنكاف والحصبة الألمانية وسرطانات عمق الرحم.

– أولياء الأمور يبحثون عن الطعوم لتلقيح أبنائهم ولا يجدونها مايعرض البلاد لعودة الأمراض وزيادة عدد الإصابات بها.

– نناشد مصرف ليبيا المركزي بسرعة فتح الاعتمادات لتوريد الطعوم.

#ليبيا_24

2022-08-09 17:10:44

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