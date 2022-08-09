السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: – بعد تغيير القيادة في أفري

السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند:
– بعد تغيير القيادة في أفريكوم، نرحب بالجنرال لانغلي ونعرب عن امتناننا للجنرال تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.
– يصادف اليوم الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي
– تتطلع السفارة وأفريكوم إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الناظوري والحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)
#ليبيا_24
2022-08-09 17:05:14
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