السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: – بعد تغيير القيادة في أفري

السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند:

– بعد تغيير القيادة في أفريكوم، نرحب بالجنرال لانغلي ونعرب عن امتناننا للجنرال تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.

– يصادف اليوم الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي

– تتطلع السفارة وأفريكوم إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الناظوري والحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)

#ليبيا_24









2022-08-09 17:05:14

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