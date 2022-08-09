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السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: – بعد تغيير القيادة في أفري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند:

– بعد تغيير القيادة في أفريكوم، نرحب بالجنرال لانغلي ونعرب عن امتناننا للجنرال تاونسند لمساهماته في دعم الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا.

– يصادف اليوم الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، وهو دلالة على الدور المهم الذي يضطلع به العسكريون الليبيون الملتزمون بخدمة الشعب الليبي

– تتطلع السفارة وأفريكوم إلى دعم التقدم المستمر بقيادة ليبيا لإعادة توحيد الجيش الليبي، بما في ذلك جهود الناظوري والحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)

#ليبيا_24




2022-08-09 17:05:14

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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