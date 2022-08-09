أبدت نقابة الخبازين في مدينة بنغازي انزعاجها من موجة العزوف من المواطنين التي تش

أبدت نقابة الخبازين في مدينة بنغازي انزعاجها من موجة العزوف من المواطنين التي تشهدها المخابز في المدينة، مشيرا إلى أن المخابز تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة ذلك، ويأتي هذا العزوف بعد صدور تقارير تفيد باستعمال المخابز لمواد برومات البوتاسيوم والتي تستخدم لتحسين رغيف الخبز، فيما ذكرت هذه التقارير أن هذه المواد محظورة في ليبيا لاعتبارها مواد مسرطنة

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