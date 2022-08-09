وثائق|| نشرتها صحيفة #صدى الاقتصادية تُتبث تورط مدير عام مصلحة #الجمارك سليمان ع

وثائق|| نشرتها صحيفة #صدى الاقتصادية تُتبث تورط مدير عام مصلحة #الجمارك سليمان علي سالم وتكتم عدد من مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية عليه بدءً من عبدالحميد #الدبيبة يليه وزير #المالية خالد #المبروك وذلك على سرقة شحنة #أقمشة.

– النائب العام طالب خلال كتاب وجهه للتحقيق في هذه القضية منذ شهر مارس الماضي ولم يمتثل مدير عام الجمارك لذلك.

.. ومصدر مسؤول يكشف كافة تفاصيل هذه القضية وتتمثل في أن المواطن عبداللطيف الرقيق صاحب حاوية أقشمة كانت موجودة في حضيرة ميناء #طرابلس وبناء على تقرير الجمارك تمت إحالتها إلى لجنة المبيعات طرابلس لتجاوزها المدة دون إخطار صاحب البضاعة ودون إعلامه.

– المدير شكل لجنة لبيع هذه الحاوية بدون اتخاده للضوابط المتبعة ودون الإعلان عن وجود مزاد في وسائل الإعلام.

– قامت هذه اللجنة وحسب إفادتهم ببيع الحاوية لمواطنة معينة حسب توصيات وتعليمات مدير عام مصلحة الجمارك وتم استلام مبلغ رمزي يقدر بعشرين ألف دينار تقريبا علما بأن البضاعة تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.

– القضية لا زالت قائمة بمكتب #النائب_العام منذ شهر مارس الماضي وإلى غاية اليوم لا تفاصيل حيالها.

– الغريب في هذه القضية أن الدبيبة قام بترقية هذا المدير ترقية استثنائية من عميد إلى لواء وذلك بعد طلب النائب العام له.

– الدبيبة خالف القانون رقم 68 لسنة 72 في نص المادة (90) بأنه لا يجوز ترقية رجل #حرس_الجمارك أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل. #السبق











2022-08-09 18:55:03

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