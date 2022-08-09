صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن مشروع الإقراض السكني وتوزي

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن مشروع الإقراض السكني وتوزيع الأراضي يواجه بعض المشاكل القانونية والإدارية ، جاء ذلك في اجتماع ديوان مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، أن البدء فيها أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعا ملموسا رغم كل شي وفق تعبيره.

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