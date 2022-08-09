“قصة سفينة فيكتوريا”.. المكتب الإعلامي لعملية “#إيريني” يُوضح ملابسات إيقاف سفين

“قصة سفينة فيكتوريا”.. المكتب الإعلامي لعملية “#إيريني” يُوضح ملابسات إيقاف سفينة تحمل أسلحة قبالة سواحل #ليبيا قادمة من #الأردن: فتشت قوات عملية “إيريني” البحرية والجوية السفينة “إم في فيكتوري رورو” (Mv Victory Roro)، في 18 يوليو، قبالة السواحل الليبية.

ـ تحمل السفينة التي ترفع علم #غينيا_الاستوائية كثيرا من الآليات المعدَّلَة للاستخدام العسكري، بعضها مزود بمدافع، إضافة إلى أسلحة ودروع وصناديق ذخيرة.

ـ السفينة كانت قادمة من #ميناء_العقبة الأردني ومتجهة إلى ليبيا.

ـ أوقفت السفينة عندما دخلت منطقة عمليات طائرات عملية “إيريني” قبالة الساحل الليبي “من القطاعات الشرقية”.

ـ “عملية إيريني” قررت الصعود على متن السفينة استنادا إلى تقييم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها متورطة في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا.

ـ أبلغت “إيريني” لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، بالعملية لاحقًا بتقرير خطي أولي.

ـ اقتيدت السفينة إلى #مرسيليا بـ #فرنسا عبر مضيق صقلية لتفريغ حمولتها من الأسلحة هناك.

ـ في 2 أغسطس، غادرت السفينة ميناء مرسيليا لاستئناف أنشطتها التجارية

#السبق (تصريحات لوكالة #نوفا الإيطالية)

2022-08-09 19:58:23

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