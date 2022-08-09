صرحت إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خلال اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، بأنها تدرس زيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، فيما سيكون مقدار الزيادة في رحلات سبها بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذكرت الخطوط الإفريقية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن دراسة زيادة عدد الرحلات يأتي دعما للمواطنين، ويختصر الوقت والجهد وللتقليل من معاناتهم

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