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صرحت إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خلال اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022،

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صرحت إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خلال اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، بأنها تدرس زيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، فيما سيكون مقدار الزيادة في رحلات سبها بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذكرت الخطوط الإفريقية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن دراسة زيادة عدد الرحلات يأتي دعما للمواطنين، ويختصر الوقت والجهد وللتقليل من معاناتهم
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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