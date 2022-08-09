عاجل | مكتب النائب العام: مباشرة إجراءات التحقيقات فيما تناولته التقارير الحكومي

عاجل | مكتب النائب العام: مباشرة إجراءات التحقيقات فيما تناولته التقارير الحكومية والعلمية بشأن استعمال مادة برومات البوتاسيوم المحظورة بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات .

⚡️ تشكيل لجنة تحقيق وإشراف بشأن تكشّف واقعة توريد مادة برومات البوتاسيوم المحظور استيرادها إلى البلاد.

⚡️ مباشرة جمع عينات من الدقيق وغيره من المواد المستعملة في صناعة الخبز والمعجنات للتأكد من سلامتها.

⚡️متابعة الجهات الضبطية لتوافر الشروط المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة بإستعمال مادة الدقيق. (بيان) #ليبيا #المرصد