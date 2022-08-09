– رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يطلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الل

– رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يطلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج، الصادرة عن حكومة الدبيبة، وذلك لأنها منتهية الولاية بموجب سحب الثقة منها.

– القرار يأتي على خلفية تعيين عدد من السفراء الجدد لتمثيل ليبيا في عدد من الدول والتي تضمنت تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لرئاسة بعثات دبلوماسية ليبية في الخارج. والذين كان أحدثهم النائب صالح همة الذي عُيِّن سفيرًا لدى الجزائر وقبله النائب أبوبكر سعيد الذي عُيِّن سفيرًا لدى بلغاريا والنائب محمد آدم لينو مندوبًا لدى الاتحاد الأفريقي.

#ليبيا_24￼

2022-08-09 19:19:56

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