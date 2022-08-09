عاجل|| رئيس قسم المختبرات بـ #مصرف_الدم_المركزي #مصراتة “عبدالمنعم أميمة”: مشغل

#عاجل|| رئيس قسم المختبرات بـ #مصرف_الدم_المركزي #مصراتة “عبدالمنعم أميمة”: مشغلات فصل الصفائح الدموية نفدت من مخازن المصرف، ورصيدنا من مخزون أكياس سحب الدم العادي أوشك على النفاد.

– منذ عام ونصف ونحن نخاطب وزارة #الصحة بالخصوص، ولكن دون جدوى.

– لمن يشكك في تقصيرنا، نحن نحتفظ بنسخ من مراسلاتنا بالخصوص.

– المشكلة ليست لدينا فقط، بل في كامل التراب الليبي، ونحن لا نتحمل المسؤولية، وزارة الصحة وجهاز #الإمداد_الطبي وحدهما يتحملان المسؤولية.

-تحصلنا على مساعدات من #صندوق_الزكاة وبعض الخيرين في المدينة، إلا أن ذلك غير كاف ولا يحل محل الدولة.

-العاملون بالمصرف آثروا مواصلة العمل رغم عدم وجود مخزون إحساسا منهم بالمرضى، الذين تتهدد حياتهم لتوقف العمل بالمصرف.

-المرضى وذووهم متذمرون، ونحن نخلي مسؤوليتنا عن أي تقصير ونتمنى أن يصل الأمر لـ #النائب_العام للتدخل لأن توقف العمل لدينا يعني تسجيل حالات وفاة.

– نقدم خدمات للمرضى في كامل #ليبيا ممن يترددون على مستشفى الأورام مصراتة والمراكز الطبية الأخرى من مرضى حالات النزيف والحالات الطارئة ومرضى نقص الصفائح الدموية، إضافة الى مرضى الأورام الذين نستبشر بتسجيل حالات شفاء بينهم. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-09 21:36:52

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