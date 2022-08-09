موظفو قناة ليبيا الوطنية خلال وقفة احتجاجية للتنديد بقرارت وليد اللافي :

– ندين ونستنكر المحاولة الممنهجة للسيطرة على القناة وإبعادها عن الخط الوطني ووضعها تحت بعض الأجندات التي لا تمت للوطن بصلة.

– وزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي قام بالتوقيع على عقد لتسيير القناة من قبل مجموعة خارج ليبيا من سوريا ولبنان.

– الاتفاقية التي أبرمها وزير الاتصالات والشؤون السياسية تعتبر انتهاك صارخ لحقوق العاملين في قناة ليبيا الوطنية.

– ليبيا الوطنية قناة الوطن وتمتلك الكوادر القادرة على تشغيل القناة.

– هذا الإجراء يعتبر باطلاً ويهدف إلى تهميش العاملين وطمس هوية القناة.

– توقيع العقد مع شركة أجنبية وعناصر غير ليبية يمس أمن البلاد والقناة التي تعتبر قناة الدولة الليبية.

– لا يحق أن تكون قناة الدولة الليبية في أيدٍ من خارج ليبيا.

– قد نلجأ لإيقاف بث القناة إذا لم تلغ هذه الاتفاقية التي وقعت خارج إطار القوانين.

– على ديوان المحاسبة والنائب العام إجراء تحقيقات حول هذه الاتفاقية.

#ليبيا_24

2022-08-09 23:10:19

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