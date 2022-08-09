عاجل|| بمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس (#جيش_السنوسي_البريطاني).. رئيس المجلس #الرئ

#عاجل|| بمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس (#جيش_السنوسي_البريطاني).. رئيس المجلس #الرئاسي محمد #المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش يصدر – قرارات الترقية لمنتسبي الجيش من ضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين.

– قرارات #الترقية تشمل ترقية الضباط كلٌ إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية وحسب الاستحقاق.

– قرارات الترقية تشمل اعتماد قرار تعيين طلبة الكليات العسكرية ضباطاً بالجيش الليبي.

– قرارات الترقية تشمل ترقيات ضباط الصف من رتبة “ر ع س” إلى “ر ع و” وكذلك الترقيات الوظيفية وترقية الموظفين المدنيين. #السبق

2022-08-09 22:50:13

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