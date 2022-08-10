رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا: أنا لست طالبًا للسلطة ولم أفر

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا: أنا لست طالبًا للسلطة ولم أفرض نفسي على أحد.
– نحن لم نستخدم القوة ولا السلاح والتهديد في ممارسة حقوقنا السياسية طيلة العشر سنوات ولم نقاتل إلا حينما فرض علينا القتال.
– كنا نعاني من حكم الفرد وأصبحنا نعاني من حكم فرد ومجموعة من أسرته.
– 6 أشهر ونحن نمد أيدينا بالسلام والحكومة منتهية الولاية ترد علينا بالتهديد والوعيد والتصعيد والإرهاب والقتل.
– أحمل تلك الحكومة منتهية الولاية ورئيسها المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية عن كل قطرة دم تسفك.
– رئيس الحكومة منتهية الولاية مُصر على الحكم بالقوة وبلا شرعية.
– تشرفت بثقة البرلمان وتزكية مجلس الدولة الذين منحوني الثقة ويستطيعون سحبها مني في أي لحظة.
– لن أتردد لحظة في الالتزام بقرارات السلطة التشريعية فمن يملك إعطاء الثقة يملك سحبها واختيار البديل.
– أيها الليبيين انقذوا بلادكم وتصدوا لهذه المجموعة المارقة التي تنشر الفتنة وتسعى للفوضى وتدفع البلاد للحرب.
– ليبيا دولة حرة لن تقبل الديكتاتورية والاستبداد ولن نكون عبيداً لشخص أو عائلة ولن نفرط في التداول السلمي للسلطة.
– الوضع خطير جدًا ولا يمكن لأي وطني غيور أن يرضى باستمرار هذه الفوضى إلى ما لا نهاية.
– لا يمكن رهن مستقبل ليبيا لهوى ومزاج شخص ومجموعة من أسرته يتحكمون في مصير ليبيا.
– في هذه الأيام العصيبة انتشر الفساد بشكل غير مسبوق من فقر وغلاء فاحش.
– تابعنا تقارير تفيد بسرقة الدواء المدعوم وبيعه في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة.
– الناس تغرق في الظلام لساعات طويلة رغم المليارات المهدرة دون نتيجة.
– حاربنا الديكتاتورية والاستبداد وحاربنا التطرف والإرهاب ولأجل الحرية والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
– مجموعة خارجة عن القانون تعيد إلينا الديكتاتورية والاستبداد.
– هل ضحينا بأبنائنا وشبابنا من أجل شخص يعتقد أنه أكبر من #مصراتة بل أكبر من ليبيا ويرى نفسه فوق الوطن.
– هل ترضى مدينة مصراتة أن يمثلها شخص يعتبر نفسه فوق الوطن ويعلي إرادته فوق إرادة الليبيين.
– هل ترضون بأن نضحي بتضحيات الرجال ودماء الشهداء حتى يحكمنا هؤلاء بالإرهاب والحديد والنار والرشوة. #السبق (كلمة مرئية)
2022-08-10 01:35:01
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