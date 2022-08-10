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رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح: – رئيس المجلس الرئاسي محمد ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح:

– رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعلم أن هناك خطرا حتى عليه هو اذا تم تغيير حكومة الدبيبة.

– رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يسعى لتغيير المجلس الرئاسي وأن يكون هو رئيس المجلس المقبل وهذا يعلمه المنفي، يعلم أن تمكين باشاغا سيعني إقصاءه.

– المنفي يستعمل في صفته كقائد أعلى للجيش للدعم الوحدات المناوئة للجويلي لمنع دخول فتحي باشاغا، وهناك تسريبات بأن عبد الله اللافي له تصور آخر من خلال أن يكون رئيس الحكومة القادمة وأن يكون صالح رئيسا للمجلس الرئاسي ويبدو أن المنفي استشعر الخطر.

#ليبيا_24

2022-08-10 02:27:22

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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