نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (2022/08/10 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل مصراتة مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.
• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل شحات مع احتمال سقوط امطار خفيفة.
• الريح شرش بوجه عام سرعته تتراوح ما بين
(05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة الى طبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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