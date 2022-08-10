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صور | عبد الحميد المنفوخ مدير الشركة العامة للكهرباء يعقد اجتماع مع عميد بلدية #

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عبد الحميد المنفوخ مدير الشركة العامة للكهرباء يعقد اجتماع مع عميد بلدية #مصراتة وعدد من مسؤولي الشركة بالمنطقة الوسطى لمناقشة وضع الشبكة الكهربائية داخل البلدية. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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