السفير التركي لدى #ليبيا كنعان #يلماز: القنصلية العامة المغلقة في مدينة #بنغازي، ستعود لتقديم خدماتها إن أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

– ثمة فرص مهمة لتطوير العلاقات بين #تركيا وليبيا في كل المجالات، والجانبان يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية.

– تتواصل جهودنا لتحسين علاقاتنا مع ليبيا في جميع الجوانب.

– رغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت، لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء #الانتخابات.

– بإمكان #أنقرة تطوير علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا.

– الزيارة التي قام بها رئيس مجلس #النواب الليبي #عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس الجاري، ولقائه نظيره التركي مصطفى شنطوب، والرئيس رجب #أردوغان، خطوة مهمة.

– اتخذت خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني البلدين، ونخطط لتنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة النائب أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي.

– التقيت عقيلة صالح في يناير الماضي، وبحثت معه سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في الجزء الشرقي لليبيا.

– آمل أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطور في العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وليبيا.

– صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليارات دولار. #السبق (تصريحات صحفية لوكالة #الأناضول)

2022-08-10 15:46:29

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