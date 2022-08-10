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أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، الأربعاء، عن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني وال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، الأربعاء، عن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني، بالشركة الليبية للأسمدة، بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع، وبلغ الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يوميًا، و توقّع عضو مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان الميجنة، البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القادمة.
#لحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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