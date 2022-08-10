أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، الأربعاء، عن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني، بالشركة الليبية للأسمدة، بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع، وبلغ الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يوميًا، و توقّع عضو مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان الميجنة، البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القادمة.
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أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، الأربعاء، عن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني وال
أعلنت الشركة الليبية للأسمدة، الأربعاء، عن إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا الثاني واليوريا الثاني، بالشركة الليبية للأسمدة، بقدرة إنتاجية في حدود 80% لكل مصنع، وبلغ الإنتاج اليومي من مادة اليوريا في حدود 1400 طن ومن مادة الأمونيا حوالي 800 طن يوميًا، و توقّع عضو مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان الميجنة، البدء في تشغيل مصنع الأمونيا الأول خلال الأيام القادمة.
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