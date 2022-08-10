عضو مجلس النواب، سعيد امغيب: – المنفي ومجلسه الوهمي، والدبيبة وحكومته المزورة ي

عضو مجلس النواب، سعيد امغيب:

– المنفي ومجلسه الوهمي، والدبيبة وحكومته المزورة يمارسون الكذب والتدليس والتضليل دون حياء أو خجل.

– يوم أمس شاهدنا محمد المنفي وأعضاء مجلسه، اللافي والكوني مع عبدالحميد الدبيبة، يحضرون عرضا بهلوانيا مع احترامي الشديد للشرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين فيه خوفاً أو طمعاً أو خجلاً، لأنني لا أستطيع أن أصفه بأنه عرض عسكري كما ادعوا فمن المعروف أن عروض الجيوش والقوات النظامية تتصف بالضبط والربط والتنسيق والالتزام.

– المنفي والدبيبة لم يستطيعا إيقاف الاشتباكات الأسابيع الماضية وقبلها التي أزهقت فيها أرواح وأفزعت بسببها عائلات وأسر آمنة.

– لم يستطيعوا حتى استنكارها ولن يستطيع أي واحد منهم أو من أعضاء المجلس الرئاسي أن يفعل ذلك فهم عجزوا عن تفكيك مليشيا واحدة أو السيطرة عليها إلا بعد دفعهم الأموال الطائلة.

– باختصار شديد حضورهم تدليس وبيع للوهم وتشويه لتاريخ كتبه عمر المختار والمجاهدون معه بالدماء الزكية والأرواح الطاهرة وإساءة متعمدة لذكرى تأسيس جيش بني بعرق الأبطال من أبناء هذا الوطن.

#ليبيا_24

2022-08-10 17:46:29

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